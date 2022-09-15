Події

13:03 15.09.2022

У Куп'янську прикордонники звільнили п'ятьох підлітків, яких окупанти тиждень тримали у підвалі

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У Куп'янську прикордонники звільнили п'ятьох підлітків, яких окупанти тиждень тримали у підвалі

У деокупованому Куп'янську прикордонники, які у складі Сил оборони звільняють від окупантів територію Харківської області, завдяки інформації, отриманій від місцевих жителів, виявили п'ятьох підлітків віком від 15 до 17 років, яких загарбники закрили у підвалі.

"До моменту звільнення четверо дівчат та хлопець перебували у підвалі уже сім днів", - повідомляє Держприкордонслужба.

З'ясувалося, що звільнені підлітки (жителі Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів) виявилися студентами, які готувалися стати медиками. Вони розповіли, що окупанти проводили із ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.

Наразі зі звільненими дівчатами та юнаками працюють співробітники компетентних правоохоронних органів.

Теги: #підлітки #держприкордонслужба #купянськ

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