Зеленський: Результат візиту першої леді України до Брюсселя – 100 млн євро на відновлення шкіл

Президент України Володимир Зеленський назвав важливим результатом візиту до Брюсселя першої леді Олени Зеленської надання 100 мільйонів євро для відновлення шкіл в Україні.

"Будуть дипломатичні новини з Києва – з візитом прибуває Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Напередодні в Брюсселі був майже український день. Вперше в історії Євросоюзу на спеціальному засіданні Європарламенту під час щорічного звернення про стан об’єднаної Європи фактично була представлена й держава з-поза меж ЄС – це наша держава", - сказав він у традиційному відеозверненні в ніч із середи на четвер.

"Перша леді України була присутня під час цього щорічного звіту Президентки Єврокомісії. Маємо важливий результат цього візиту – сто мільйонів євро для відбудови 74 шкіл в Україні в межах Fast Recovery Plan", - наголосив Зеленський.

За його словами, "зробимо все, щоб вдалася і масштабна соціальна ініціатива – скасування плати за роумінг для наших людей в ЄС і для європейців в Україні. Це буде вагомий сигнал про наше зближення".

"Дякую пані Урсулі фон дер Ляєн, дякую всім нашим друзям у Євросоюзі за незмінну підтримку", - сказав також він.