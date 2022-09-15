Події

06:40 15.09.2022

Машина президента потрапила в ДТП у Києві. Серйозних ушкоджень у Зеленського не має

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Машина президента потрапила в ДТП у Києві. Серйозних ушкоджень у Зеленського не має

У Києві сталося зіткнення легкового автомобіля з автомобілем президента України Володимира Зеленського, повідомив у Фейсбуці речник глави держави Сергій Никифоров.

"У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці", - написав він.

 

 

 

Теги: #дтп #зеленський

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