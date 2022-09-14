У Криворізькій ВА закликають городян зберігати спокій, повідомляють про відновлення водопостачання у місті

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул після завдання російськими окупантами ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури закликав місцевих жителів зберігати спокій і повідомляє про відновлення водопостачання у місті.

"Криворіжці, будь ласка, зберігайте спокій. Ситуація контролюється. Ці закінчені тварюки завдали удару по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити", - написав Вілкул у телеграмі в середу.

За його словами, подача води населенню "вже почалася". "Якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом. Детальніше писати не можу - читають орки", - підсумував він.

У свою чергу пресцентр Оперативного угруповання військ "Каховка" повідомив, що окупантами по місту випущено сім крилатих ракет Х-22, націлених на об'єкти критичної і транспортної інфраструктури.

"Суттєво пошкоджено гідротехнічні споруди з метою створення надзвичайної ситуації, соціальної напруги, психологічного тиску. Попередньо без постраждалих", - зазначили військові.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що на місці ударів вже працюють аварійні служби, розпочалася ліквідація наслідків ударів.

"Росіяни хочуть нас зламати. Але ми вистоїмо. Росіяни хочуть все зруйнувати. Але ми всі відновимо. Працюємо", - наголосив він.

Раніше Вілкул повідомив про завдання окупантами ракетного удару по місту. Пізніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти в середу випустили по Кривому Рогу орієнтовно 8 крилатих ракет, які влучили в будівлі, що мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей.