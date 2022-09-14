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17:24 14.09.2022

Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України

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Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України

Російське командування встановило у тилу своїх військ так звані загороджувальні загони, щоб перешкодити втечі своїх підрозділів із поля бою, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Внаслідок дій українських Сил оборони серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію РФ, або здатися в полон", - повідомляє ГУР МО у телеграм-каналі.

За даними української розвідки, окупанти, що відійшли з ізюмського напрямку до Донецької області, очікують підвезення боєкомплекту та пального. Під час відступу підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння і техніку.

"Рашисти скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла", - зазначається у повідомленні.

Крім того, підрозділи 20 гвардійської загальновійськової армії Росії (в/ч 12721) під час відступу від Ізюму та Балаклії зазнали великих втрат. У деяких ротах лишилася майже половина особового складу. Ті, хто вижив, мають намір рухатися у бік російського кордону, щоб повернутися додому.

Багато окупантів зосередилися поблизу російського кордону в районі Бєлгородської області. Вони не мають зв'язку з командуванням, відсутні постачання їжі та боєприпасів.

Щоб зупинити масову втечу з поля бою, російське командування посилило застосування радянських методів "переконання", зазначають у розвідці.

"З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих загороджувальних загонів. Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів", – повідомляє ГУР МО.

 

Теги: #війна #гур_міноборони #армія_рф

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