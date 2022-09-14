Генпрокурор: Необхідно робити все можливе, щоб показати українцям верховенство права в дії

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з третім послом з особливих доручень США з воєнних злочинів Клінтом Вільямсоном (2006-2009 рр.) для обговорення розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Усі ми маємо бути єдині, як ніколи, у боротьбі за справедливість та в тому, щоб агресор був покараний. Необхідно робити все можливе, щоб досягнути головної мети та показати українцям верховенство права в дії. Наша країна платить за це завелику ціну – це життя наших людей", - зазначив Костін.

Український генпрокурор наголосив, що для досягнення цілей необхідно працювати єдиним фронтом.

Зокрема, як зазначають в Офісі генпрокурора, для посилення "юридичного фронту" оновлено склад та переглянуто підхід до організації роботи Task Force UA - міжвідомчої групи з виявлення, арешту та конфіскації майна осіб, причетних до агресії, воєнних та інших злочинів проти України.

"Клінт Вільямсон відзначив значний прогрес у роботі української прокуратури, який стався за короткий час. Також обговорили роботу з експертами Atrocity Crimes Advisory Group", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.