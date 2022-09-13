Приблизно 145 млн людей у світі зіткнулися із затяжними наслідками COVID-19

Близько 145 млн жителів планети за перші два роки пандемії COVID-19 пережили довгострокові наслідки захворювання коронавірусом (постковідний синдром), повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Дослідження Інституту показників та оцінки здоров'я (IHME) медичної школи Вашингтонського університету в США показало, що за перші два роки пандемії близько 145 млн людей у всьому світі відчували якісь із трьох груп симптомів постковідного синдрому: втома разом із болями в тілі та перепадами настрою, когнітивні проблеми та задишку", - наводять у доповіді Європейського регіонального бюро ВООЗ слова директора IHME Крістофера Мюррея.

Згідно з доповіддю, щонайменше 17 млн осіб у 53 країнах-членах Європейського регіону ВООЗ могли за цей час страждати від синдрому. У публікації зазначається, що симптоми COVID-19 у 2020 та 2021 році у цієї кількості людей виявлялися як мінімум три місяці. У той час як більшість хворих на коронавірус людей повністю одужують, у 10-20% розвиваються різні середньострокові і довгострокові симптоми, такі як втома, задишка і когнітивна дисфункція на кшталт сплутаності свідомості, забудькуватості. Крім того, такі симптоми можуть зникати та виникати знову з плином часу. Зазначається, що багато кому доведеться роками жити з такими симптомами.

Також з'явилися припущення, що у жінок вдвічі частіше, ніж у чоловіків, хвороба протікає тривало. Ймовірно, у кожної третьої жінки і кожного п'ятого чоловіка розвивається постковідний синдром.

"Мільйони людей у нашому регіоні, Європі та Центральній Азії страждають від болісних симптомів протягом багатьох місяців після первинного зараження COVID-19", - цитуються у доповіді слова директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге.

Однак у доповіді не уточнюють, чи виявляються довгострокові симптоми частіше у тих, хто пройшов вакцинацію, або у не щеплених.

Агентство Associated Press у свою чергу повідомляє, що за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, один із чотирьох жителів віком 65 років і старше аж до року міг відчувати щонайменше один симптом COVID-19 після початкового інфікування. Серед молодших жителів така ситуація спостерігається у кожного п'ятого.