Рух у харківському метро відновлено

Харківський метрополітен відновив рух поїздів, зупинений близько 8:25 у вівторок.

"Рух лініями Харківського метрополітену відновлено", - повідомили у пресслужбі КП "Харківський метрополітен".

Як повідомлялося, у вівторок уранці другий день поспіль рух поїздів у метро зупинявся через технічні причини.

У Харкові та населених пунктах області проблеми з поданням електроенергії з вечора спостерігаються майже дві доби.

Увечері 11 вересня дві крилаті ракети російських окупантів влучили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова та області, внаслідок чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

Уранці 12 вересня заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що електропостачання в регіоні відновлено на 80%. За інформацією "Харківобленерго", станом на 9:00 частково знеструмленими залишалися Новобаварський та Основ'янський райони Харкова.

Удень того самого дня внаслідок чергового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами у місті було зупинено весь електротранспорт. Міський голова Ігор Терехов назвав ситуацію повторенням вечора 11 вересня.