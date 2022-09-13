Договір про гарантії безпеки України має бути ратифікований парламентами країн-гарантів - Єрмак

Україна зацікавлена в тому, щоб договір про гарантії безпеки був ратифікований парламентами країн-гарантів.

"На сьогодні жоден договір, включаючи статут НАТО, не передбачає безконсультаційних дій у разі агресії. Тому, безумовно, у тексті договору будуть передбачені конкретні терміни на конкретні дії, але для того, щоб конкретний договір був ратифікований парламентами, наприклад "Великої сімки", неможливо передбачити запровадження чітких санкцій. Треба знайти формулювання, яке не закривало б можливості ратифікації", - сказав на брифінгу у Києві у вівторок голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він надав разом із 12-м генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном рекомендації щодо гарантій безпеки для України, розроблені за дорученням президента України Володимира Зеленського.

"Нам потрібно, щоб була ратифікація. Для цього потрібне уніфіковане формулювання, яке давало б таку можливість", - сказав Єрмак.