Зеленському презентували пакет рекомендацій щодо безпекових гарантій для України, підготовлений групою Єрмака-Расмуссена

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України – керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Вони презентували главі держави напрацьовані групою рекомендації щодо майбутніх гарантій, які мають стати основою документа під назвою "Київський безпековий договір" (Kyiv Security Compact).

Як повідомляється на сайті глави держави, Зеленський повідомив, що докладно ознайомився з документом. "Вважаю, що він підготовлений на високому рівні. Це перший, але дуже важливий крок. Ці рекомендації мають стати основою майбутнього безпекового договору", – сказав він.

Глава держави висловив побажання, щоб експертна група продовжила роботу та довела цей проєкт до кінця.

На думку президента, дуже важливо, щоб майбутню угоду підписали лідери найпотужніших держав. Слід зосередитися на тих країнах, які продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з РФ.

Єрмак зазначив, що в основі представлених пропозицій – ідея створення коаліції гарантів безпеки України, яка має спиратися на систему угод, об’єднаних у межах спільного документа про стратегічне партнерство. "Ми очікуємо, що Київський безпековий договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи", – розповів він.

Керівник Офісу президента зазначив, що крім основного, єдиного для всіх договору між Україною та окремими державами-гарантами, можуть бути укладені двосторонні договори, які мають урегулювати детальні аспекти відносин між країнами щодо безпекової підтримки.

Зі свого боку Расмуссен привітав Українську державу, її народ і Збройні сили з успіхами на фронті. "Ми бачимо, що однією з найкращих гарантій є забезпечення того, щоб Україна мала значну військову силу, здатну протистояти будь-якому нападу", – зазначив він.

Ексгенсек НАТО зазначив, що Київський безпековий договір істотно відрізнятиметься від Будапештського меморандуму 1994 року. "Йдеться не про зобов'язання утримуватися від якихось дій, а навпаки – надавати все те, що потрібно Україні для забезпечення свого захисту", – пояснив він.

Расмуссен зазначив, що готовий подати напрацьовані рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України у провідних столицях світу.