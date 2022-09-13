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12:01 13.09.2022

Подоляк: Звільнення Луганська чи Донецька зумовить ефект доміно, обрушить російський фронт та призведе до політичної дестабілізації РФ

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Подоляк: Звільнення Луганська чи Донецька зумовить ефект доміно, обрушить російський фронт та призведе до політичної дестабілізації РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав західні країни передати Україні системи ППО для захисту критичної інфраструктури, а також зброю для деокупації української території, зокрема Донецька та Луганська.

"По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ", - написав Подоляк у твіттері у вівторок.

Він додав, що сценарій деокупації Луганська та Донецька є реальним, проте для його здійснення потрібна "воля (зброя)".

 

Теги: #война #подоляк

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