За добу на Харківщині три мирні мешканці загинули, дев’ять поранено

У ніч проти 13 вересня, близько 3:00, російські окупаційні війська обстріляли Лозову Харківської області, почалася пожежа, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є пряме влучення в об'єкт освіти. Відбулася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Протягом дня окупанти масово обстрілювали Харків, а також Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони області.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, за добу в Харкові загинула 1 особа, 6 отримали поранення. Також 1 особа була поранена в Ізюмському районі. У Харківському районі 2 поранених, один із них вибухнув на міні в Російських Тишках. У Куп'янському районі 2 цивільних загинули", - написав Синєгубов.