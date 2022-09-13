Події

07:00 13.09.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5827 цивільних, ще 8421 поранено

2 хв читати
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5827 цивільних, ще 8421 поранено

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 11 вересня постраждало 14 248 осіб (тижнем раніше – 13 917), зокрема 5827 загинуло (5718), повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2270 чоловіків, 1559 жінок, 187 хлопчиків та 153 дівчинки, тоді як стать 35 дітей та 1623 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 8421 пораненого – 250 хлопчиків та 182 дівчинки, а також 215 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 4 вересня загинуло троє дітей і ще 12 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3202 загиблі. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 685, у травні – до 466, у червні – до 369 і в липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 342 особи, за серпень – 304, а за 1-11 вересня – 96, зазначає ООН.

Водночас кількість поранених у липні – 1099 – виявилася вищою за показники червня і травня, відповідно, 1030 та 1017, проте нижчою за показники квітня і березня – відповідно, 1254 та 2396. У серпні було поранено 896 осіб, з початку вересня – 266.

Згідно зі зведенням, у вересні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 96 осіб і ще 249 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни зазнали поранень 17 осіб (5% від загальних втрат).

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 4 вересня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні періоди.

Теги: #оон #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 13.09.2022
Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

10:11 13.09.2022
ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

10:08 13.09.2022
Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

10:02 13.09.2022
Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

09:58 13.09.2022
Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

09:32 13.09.2022
Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

08:13 13.09.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять поранено

07:52 13.09.2022
Сім суден із продовольством вирушать із портів України до Іспанії, Туреччини та Ізраїлю

Сім суден із продовольством вирушать із портів України до Іспанії, Туреччини та Ізраїлю

07:03 13.09.2022
Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

06:58 13.09.2022
Рух наших військ продовжується – Зеленський

Рух наших військ продовжується – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка

ОСТАННЄ

МЗС закликає українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, – уникати місць військової активності

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

За добу на Харківщині три мирні мешканці загинули, дев’ять поранено

Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

Окупанти шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район

Перший випадок смерті від віспи мавп у США зареєстровано у Лос-Анджелесі

Найбільші музеї світу відзначать 50-річчя смерті Пікассо

В Единбургу відбулася служба подяки Єлизаветі II, піддані прощаються з королевою біля її труни

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка

Минулої доби окупанти завдали 2 ракетні, 25 авіаційних ударів по об'єктах на території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА