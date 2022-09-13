Війна в Україні забрала життя щонайменше 5827 цивільних, ще 8421 поранено

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 11 вересня постраждало 14 248 осіб (тижнем раніше – 13 917), зокрема 5827 загинуло (5718), повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2270 чоловіків, 1559 жінок, 187 хлопчиків та 153 дівчинки, тоді як стать 35 дітей та 1623 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 8421 пораненого – 250 хлопчиків та 182 дівчинки, а також 215 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 4 вересня загинуло троє дітей і ще 12 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3202 загиблі. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 685, у травні – до 466, у червні – до 369 і в липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 342 особи, за серпень – 304, а за 1-11 вересня – 96, зазначає ООН.

Водночас кількість поранених у липні – 1099 – виявилася вищою за показники червня і травня, відповідно, 1030 та 1017, проте нижчою за показники квітня і березня – відповідно, 1254 та 2396. У серпні було поранено 896 осіб, з початку вересня – 266.

Згідно зі зведенням, у вересні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 96 осіб і ще 249 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни зазнали поранень 17 осіб (5% від загальних втрат).

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 4 вересня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні періоди.