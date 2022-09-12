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21:23 12.09.2022

Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України, глава МЗС запросив зброю, санкції та фінансову допомогу

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Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України, глава МЗС запросив зброю, санкції та фінансову допомогу

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили у телефонній розмові контрнаступ України з метою відновлення її територіальної цілісності та підтримку ЄС.

"Жозеп Боррель зателефонував мені, щоб висловити своє захоплення та пошану силами оборони України, які звільняють нові території від російської окупації. Він вивчив, як ЄС може допомогти Україні та наблизити мир. Я запросив зброю, санкції і фінансову допомогу", - написав він у твіттері.

У свою чергу Боррель запевнив, що підтримка ЄС продовжуватиметься.

"Обговорили із міністром Дмитром Кулебою надихаючий контрнаступ України з метою відновлення її територіальної цілісності. Підтримка ЄС триватиме, наша стратегія працює: допомогти Україні дати відсіч, чинити тиск на РФ санкціями та підтримати партнерів у всьому світі", - наголосив він у твіттері.

 

 

 

Теги: #єс #допомога #боррель

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