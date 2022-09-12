Черговий ворожий обстріл Харкова спровокував масштабну пожежу

У понеділок удень у результаті масованого ворожого обстрілу адміністративних і житлових будівель, а також об'єктів критичної інфраструктури Київського, Салтівського та Основ'янського районів Харкова розпочалося кілька пожеж.

"У результаті обстрілу виникло 5 осередків займання. Горіли адміністративні та інші будівлі, а також автомобіль. Наймасштабніша пожежа сталася в 5-поверховій будівлі Київського району міста Харкова. Горіли конструктивні елементи даху, перекриття та 5-го поверху. Площа пожежі склала близько 1000 кв. м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації пожежі було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 фахівців особового складу ДСНС.

Крім того, на місці обстрілів працювали сапери ДСНС, які обстежили уражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.