Раді пропонують створити реєстри культурної спадщини та цінностей

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді передбачити запровадження електронних реєстрів обліку та управління культурною спадщиною та культурними цінностями України.

Відповідний законопроєкт №8024 зареєстрований у парламенті.

Як зазначається в пояснювальній записці, правове регулювання у сфері охорони культурної спадщини, нематеріальної культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей передбачає функціонування окремих електронних систем, що містять геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються в мережі Інтернет згідно із законом "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" або передбачають автоматизацію окремих облікових процесів.

Водночас ініціатори документа звертають увагу на те, що наразі відсутнє правове регулювання електронної системи та органу державної влади, які забезпечують створення, функціонування та ведення такого публічного електронного реєстру.

Вони наголошують, що особливої актуальності це набуло із початком повномасштабної війни Росії проти України, адже щодня руйнуються, грабуються сотні українських пам'яток і культурних цінностей.

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 4 закону "Про культуру" положенням, згідно з яким до пріоритетів державної політики у сфері культури віднести впровадження та ведення електронних реєстрів обліку та управління культурною спадщиною та культурними цінностями України. При цьому у статті 16 може з'явитися нова норма про те, що рішення про запуск та ведення такого реєстру ухвалюватиме Міністерство культури та інформаційної політики.

Крім того, постає питання створення сучасних центрів культурних послуг як багатофункціональних закладів культури, які матимуть сучасну матеріально-технічну базу. Ефективне управління установами культури та закріпленим за ними державним майном є запорукою сталого та належного національно-культурного розвитку суспільства. Зважаючи на це запропоновані зміни до статті 28 закону "Про культуру" передбачають, що майно державної або комунальної установи культури, зокрема якій надано статус національної, яка не використовується для здійснення видів діяльності або не забезпечує статутну діяльність, може безоплатно передаватися іншій установі культури за його подальшого використання виключно для виробництва видів діяльності.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили члени фракції "Слуга народу": Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Єлизавета Богуцька, Тетяна Скрипка, Олександр Санченко та Олександр Божков.