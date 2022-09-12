Події

17:05 12.09.2022

На Харківщині в деокупованому селищі виявлено тіла чотирьох мирних жителів зі слідами тортур - прокуратура

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На Харківщині в деокупованому селищі виявлено тіла чотирьох мирних жителів зі слідами тортур - прокуратура

У селищі Залізничному Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області правоохоронці виявили тіла чотирьох мирних жителів зі слідами тортур, за попередніми даними, їх убили під час окупації російські військові.

"Правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них сліди тортур. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був заритий на території асфальтового заводу навпроти вокзалу с. Залізничне. За попередньою версією слідства, потерпілих убили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Нині тіла спрямовано для проведення судово-медичної експертизи.

В облпрокуратурі зазначають, що після деокупації селища до правоохоронців звернулися місцеві жителі та розповіли, що окупанти вбили їх односельців.

Огляд місця події здійснювали прокурори Чугуївської окружної прокуратури разом зі слідчими райуправління поліції.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #прокуратура #тіла #харківська_область #окупація

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