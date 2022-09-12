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14:21 12.09.2022

За минулі два тижні ЗСУ знищили на південному напрямку понад 1800 окупантів - Гуменюк

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За минулі два тижні ЗСУ знищили на південному напрямку понад 1800 окупантів - Гуменюк

За минулі два тижні Збройні сили України знищили на південному напрямку понад 1800 окупантів, понад 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, два літаки, два гвинтокрили і близько 10 крилатих ракет, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"За ці два тижні ми можемо відзвітувати про те, що нами знищено лише на південному напрямку понад 1800 окупантів, понад 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, два літаки, два гвинтокрили і близько 10 крилатих ракет, якими ворог намагався завдати ураження по нашій зоні відповідальності", - сказала Гуменюк на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у понеділок.

Крім того, вона додала, що Україною довго і потужно проводилася робота з інформування підрозділів окупаційних військ за допомогою листування, донесення іншими вербальними та радіоспособами інформації про те, як вони можуть вийти зі "спецперації", до якої вони втягнуті.

"Тобто зробити свій підрозділ недієздатним, зокрема, як трохи зіпсувати техніку, щоб неможливо було її використати, як правильно скласти зброю, як правильно перейти в обмінний пункт та зберегти своє життя", - розповіла Гуменюк.

Теги: #війна #зсу #ок_південь

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