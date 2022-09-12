На деокуповані території Харківської області доставлять набори з продуктами та засобами гігієни

На деокуповані території Харківської області доставлять 11 тис. наборів із продуктами та засобами гігієни, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Метр за метром ЗСУ звільняють Харківщину. Це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців. На деокуповані території буде доставлена перша допомога - це 11 000 наборів із продуктами та стільки ж гігієнічних наборів. Звісно, і товари для дітей: харчування, підгузки, дитячі засоби гігієни. Це те, що потрібно негайно", - написав він у понеділок у телеграм-каналі.