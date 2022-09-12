Рятувальники майже всю ніч локалізували велику пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Харкові, спровоковану ворожим ракетним ударом

За попередніми даними, нічний ракетний удар по Новобаварському району Харкова, внаслідок якого було частково зруйновано 5-поверховий будинок та постраждали мирні жителі, було завдано із ЗРК С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько півночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. На жаль, 1 особа загинула, 2 поранені. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що на локалізацію пожежі, спричиненої ворожим ракетним ударом близько 20:00 по об'єкту критичної інфраструктури в Холодногірському районі Харкова, знадобилася майже вся ніч.

"2 працівники загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізували масштабну пожежу. Також вчора від ракетного обстрілу Росії постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. 2 особи отримали поранення", написав Синєгубов.

Унаслідок російських ракетних ударів у Харкові та у більшій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Станом на ранок понеділка електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають.

Джерело: https://t.me/synegubov/4161