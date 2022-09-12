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07:54 12.09.2022

Через знеструмлення на Харківщині потяги "Інтерсіті" приходитимуть із запізненням, а деякі приміські скасовані – АТ "Укрзалізниця"

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Через знеструмлення на Харківщині потяги "Інтерсіті" приходитимуть із запізненням, а деякі приміські скасовані – АТ "Укрзалізниця"

У зв'язку із частковим знеструмленням Харківської області станом на ранок понеділка потяги "Інтерсіті" приходитимуть із запізненням, а деякі приміські скасовані, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниці".

"Станом на 07:30 знеструмленою залишається Харківщина, проте рейси між Харковом та Києвом слідують згідно з розкладом, відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком", - йдеться у повідомленні.

Водночас поїзд №7 Харків – Одеса має затримку на 36 хв, а потяг №1 Харків – Івано-Франківськ спізнюється на 48 хв.

"Приміські рейси електропоїздів у ст. Лихачове, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний на сьогодні скасовано", - повідомили в АТ.

 

 

 

Теги: #поїзди #затримка #харківська_область

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