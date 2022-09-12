Події

07:40 12.09.2022

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

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Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають авіа- та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах по всій території України, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення", - сказано в повідомленні.

Там зазначається, що ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на сіверському напрямку - біля Кіндратівки Сумської області;

на харківському напрямку – населених пунктів Костянтинівка, Уди;

на слов’янському напрямку противник обстрілів не вів;

на краматорському напрямку – в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне;

на бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;

на авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на новопавлівському напрямку – вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського;

на запорізькому напрямку – біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

Одночасно, сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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