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07:17 12.09.2022

Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

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Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

Атака окупантів по енергетичній інфраструктурі України – це акт розпачу після величезних втрат та відступу Росії на сході, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України", - написав Ніколенко у мікроблозі твіттер.

Ніколенко зазначив, що "незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну".

 

 

 

Теги: #рф #мзс #обстріл

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