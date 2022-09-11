Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, багато районів міста залишилися без світла й води

Енерго- та водопостачання зникли в неділю ввечері в багатьох районах Харкова після того, як російські окупаційні війська завдали удару по інфраструктурному об'єкту, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Удар по інфраструктурному об'єкту Харкова. В результаті удару – у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає і води – не працюють насоси", - написав Терехов у телеграмі.

"Це підла і цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема, у Харківській області", - додав він.

Мер закликав городян дотримуватися спокою та повідомив, що фахівці вже працюють над ліквідацією аварії. "Прошу всіх дотримуватись спокою. Наші фахівці та комунальники вже працюють над усуненням пошкоджень, яких місту завдав ворог", - написав Терехов.

Про відключення світла повідомляють також у низці населених пунктів Харківської області, зокрема, у Дергачах, Лозовій та Первомайському.