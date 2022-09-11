У Полтаві в результаті ракетного обстрілу окупантів по інфраструктурі зникло світло і водопостачання

Полтавські енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням водопостачання у Полтаві, яке припинилося в результаті ракетного обстрілу російських окупантів, повідомив полтавський міський голова Олександр Мамай.

"У Полтаві також зникла вода у будинках. Зараз працюють над подачею води до ваших будинків. Водопостачання скоро буде відновлено. Тримаємося!", - написав він у телеграм-каналі.

Про швидке відновлення повідомив також і голова ОВА Дмитро Лунін.

"Світло і водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше Лунін підтвердив вибухи в Кременчуку, зазначивши, що це була робота української протиповітряної оборони, яка збила ворожі ракети.