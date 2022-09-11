РФ завдала в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників - речник командування ПС ЗСУ

Російські загарбники завдали в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Працювала авіація російська - це дальні бомбардувальники Ту-22 МЗ, які спочатку з півночі країни завдали ударів ракетами, очевидно Х-22, потім... зі сходу нашої держави перелетіли в район окупованого півострова. І вже з району мису Тарханкут, ймовірно, атакували південні регіони нашої держави... Це ще потребує підтвердження, оскільки буквально хвилини тому сталося", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Ігнат наголосив, що загроза для українців залишається. "Те, що наші воїни звільняють землю… - це далеко не перемога. Ворог постійно тероризуватиме цими ракетними атаками. На жаль, поки що дістати ці літаки у нас немає засобів, але переконаний, що вони будуть", - підсумував він.