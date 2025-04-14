Кількість жертв удару по Сумах зросла до 35, постраждалих 117 – прокуратура

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Російський ракетний удар по місту Суми в неділю забрав життя 35 мирних жителів, у тому числі двох дітей, постраждали 117 людей, у тому числі 15 дітей, повідомляє прокуратура Сумської області в понеділок.

"Унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Постраждало - 117 осіб, з них 15 дітей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомляється в телеграм-каналі облпрокуратури.

Раніше повідомлялося про 34 загиблих та 117 постраждалих, у тому числі 2 і 15 дітей відповідно.