Події

15:59 10.09.2022

Начальника військової райадміністрації Київщини та його радника затримано за хабар

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано начальника однієї з районних військових адміністрацій Київської області та його радника за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, за даними слідства, вони налагодили схему вимагання неправомірної вигоди з представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази, що дає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Під час контролю за вчиненням злочину начальника військової адміністрації та його радника затримали після одержання ними 350 тис. грн.

Наразі зазначеним особам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого в Києві.

Теги: #прокуратура #київ #хабар

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