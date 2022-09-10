Події

15:02 10.09.2022

В Україні дощитиме

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В Україні дощитиме

В Україні в неділю часом помірні дощі, вночі в північній частині та більшості центральних областей значні дощі, лише на сході країни без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, в Луганській області 3-8° тепла; удень 12-17°, у Волинській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях 9-14°; у південній частині вночі 10-15°, удень 18-23°.

У Києві в неділю вночі сильний, удень помірний дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 вересня найвища температура вдень була 33,6° 1898 р., найнижча уночі 4,7° у 1935, 1968 р.

У понеділок, 12 вересня, в Україні помірні, вдень у західних і північних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 15°; удень 12-17°, на півдні та південному сході країни до 22°

У Києві 12 вересня помірний дощ.

Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, удень 14-16°.

10 вересня на 8-му годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-21°, у Дніпрі, за даними гідрологічного посту Київ, 19°.

Теги: #укргідрометцентр

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