Карл III офіційно став королем Сполученого Королівства

Рада престолонаслідування в суботу офіційно проголосила Карла III новим монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, уперше британське телебачення показало зустріч ради в прямому ефірі.

Британська преса зазначає, що саме після оголошення відповідної резолюції принц Уельський Чарльз офіційно став королем Карлом ІІІ. Церемонія відбувається у Сент-Джеймському палаці.

До Ради престолонаслідування входять представники королівської родини, архієпископ Кентерберійський, нинішній і колишні глави британського уряду, керівники МЗС, МВС, Мінфіну, деякі інші представники найвищого політичного керівництва Великої Британії.