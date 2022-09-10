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12:15 10.09.2022

За три дні українські військові знищили повітряні цілі ворога на $157,5 млн – ПС ЗСУ

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За три дні українські військові знищили повітряні цілі ворога на $157,5 млн – ПС ЗСУ

Протягом 5-7 вересня українські військові знищили повітряні цілі ворога на $157,5 млн, втрати росіян підрахували в Генеральному штабі ЗСУ, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Усього за три дні війни окупанти пустили на вітер близько $157,5 млн. І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5-7 вересня", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Одна з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ – це крилата ракета Х-101.

"Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п'ять із них збито ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 - $13 млн за одиницю. 13 х 6 = $78 млн", - зазначили військові.

Крім того, збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. ($300 тис. за одиницю); два ударні вертольоти Ка-52 на $32, 4 млн ($16,2 млн за од.) та ударний вертоліт Мі-24 ($12,5 млн за од.).

Також знищено три штурмовики Су-25 на суму $33 млн ($11 млн за од.); десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" - $1 млн ($100 тис. за од.).

 

Теги: #війна #пс_зсу

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