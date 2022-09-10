Національні директори з озброєнь із контактної групи обговорять підтримку України

Національні директори з озброєнь із контактної групи проведуть 28 вересня зустріч, під час якої планується обговорити оборонно-промислову підтримку України, заявив заступник міністра оборони із закупівель Вільям Лаплант.

"Тепер, як своєрідне відгалуження контактної групи, Лаплант сказав, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з озброєнь з інших країн контактної групи, щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому", - йдеться у повідомленні, опублікованому після брифінгу.

"Зараз у нас є три види тем, але вони розвиватимуться в міру того, як ми формуємо порядок денний. По-перше, це порівняння нотаток і надання звітів про ситуацію щодо нарощування виробництва ключових можливостей. Нам є чому повчитися один у одного", – цитує пресслужба слова Лапланта.

Крім цього, повідомляється про те, що в Києві "близько місяця тому" розпочав роботу аташе з питань оборони.

"(…) Це дає нам додатковий рівень спостереження за землею, нагляду та можливість отримувати своєрідну інформацію в режимі реального часу про те, що українці бачать і переживають, і що їм може знадобитися", - коментують у Міноборони роботу аташе.