Україна планує увійти в листопад із запасами у ПСГ 14,4-15 млрд куб. м – голова "Нафтогазу"

Україна планує увійти в листопад 2022 року із запасами в підземних сховищах газу (ПСГ) 14,4-15 млрд куб. м, повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"За поточних тенденцій ми вийдемо на 1 жовтня трохи більше ніж 14 млрд куб. м, на 1 листопада ми можемо вийти від 14,4 млрд куб. м до 15 млрд куб. м", - сказав він в ефірі марафону #UAразом у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, станом на кінець липня запаси газу в ПСГ України сягнули 12 млрд куб. м, на кінець серпня – 13 млрд куб. м.