Події

15:10 09.09.2022

Окупанти блокують ввезення до Мелітополя вантажів із медикаментами - мер

1 хв читати
Окупанти блокують ввезення до Мелітополя вантажів із медикаментами - мер

Мер міста Мелітополя Іван Федоров заявив про загрозу загибелі хронічних хворих через блокування російськими окупантами вантажів із медикаментами та засобами першої необхідності на блокпості у Василівці.

"За останні шість місяців рашисти не привезли до нашої лікарні жодної коробки з медикаментами для хоріонічних, гемодіалізних, інсулінових хворих. На сьогодні ми ще маємо запас на декілька тижнів, але якщо нам не вдасться доставляти ці вантажі, то хронічні хворі просто почнуть помирати", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у п'ятницю.

Федоров наголосив, що вже четвертий день немає можливості доставити на тимчасово окуповані території Запорізької області гуманітарний вантаж у вигляді медикаментів та засобів першої необхідності для таких хворих, оскільки російські окупанти не пропускають жодного вантажу на блокпості у Василівці.

Теги: #мелітополь #ліки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 09.09.2022
У Мелітополі 14 тисяч учнів розпочали навчальний рік в українських школах - мер

У Мелітополі 14 тисяч учнів розпочали навчальний рік в українських школах - мер

21:00 08.09.2022
В Енергодарі та Мелітополі відключено електрику в результаті обстрілів

В Енергодарі та Мелітополі відключено електрику в результаті обстрілів

15:51 08.09.2022
У Мелітополі за трьома адресами зрадників пролунали вибухи - мер

У Мелітополі за трьома адресами зрадників пролунали вибухи - мер

13:01 08.09.2022
Мелітопольська міськрада позбавила мандатів 7 депутатів-колаборантів і звернеться до центральних органів влади щодо арешту їхнього майна – мер

Мелітопольська міськрада позбавила мандатів 7 депутатів-колаборантів і звернеться до центральних органів влади щодо арешту їхнього майна – мер

16:56 03.09.2022
На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя прогриміли вибухи – мер

На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя прогриміли вибухи – мер

19:22 31.08.2022
Під Мелітополем зафіксовано вибухи у районі, куди окупанти звозили техніку

Під Мелітополем зафіксовано вибухи у районі, куди окупанти звозили техніку

17:09 31.08.2022
Російські окупанти вивезли з Мелітополя мільйони тонн зерна - мер

Російські окупанти вивезли з Мелітополя мільйони тонн зерна - мер

18:13 29.08.2022
На північному виїзді з окупованого Мелітополя пролунали чотири вибухи, вночі окупанти евакуювали свій військовий шпиталь - мер

На північному виїзді з окупованого Мелітополя пролунали чотири вибухи, вночі окупанти евакуювали свій військовий шпиталь - мер

19:49 26.08.2022
Наркотичні лікарські засоби з листопада аптеки відпускатимуть за е-рецептом

Наркотичні лікарські засоби з листопада аптеки відпускатимуть за е-рецептом

20:22 25.08.2022
Мер Мелітополя Федоров закликає городян розглянути можливість евакуації з міста до настання холодів

Мер Мелітополя Федоров закликає городян розглянути можливість евакуації з міста до настання холодів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"

Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

Блінкен: Я цілком упевнений в успіху українців, які борються за свою батьківщину, а росіяни повинні запитати себе, чому вони воюють за землю, яка їм не належить

Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова 10 постраждалих, зокрема діти - Терехов

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"

Гроссі закликав створити безпечну зону на ЗАЕС негайно через нові ризики НС

У ДСНС просять поставитися з розумінням до повідомлень на смартфонах: після тестування їх надсилатимуть лише в разі реальної загрози

Кількість постраждалих унаслідок денного ворожого обстрілу Харкова зросла до 14 осіб - Синєгубов

Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

Зеленський про розслідування НАБУ щодо можливого присвоєння гумдопомоги керівництвом Запорізької області: Хотів би почути, хто винен і що сталося

Блінкен: Я цілком упевнений в успіху українців, які борються за свою батьківщину, а росіяни повинні запитати себе, чому вони воюють за землю, яка їм не належить

Латвія допоможе Україні у відновленні - президент

Столтенберг: Ми вже говоримо з оборонною промисловістю щодо нарощення виробництва для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів

Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА