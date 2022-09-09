Окупанти блокують ввезення до Мелітополя вантажів із медикаментами - мер

Мер міста Мелітополя Іван Федоров заявив про загрозу загибелі хронічних хворих через блокування російськими окупантами вантажів із медикаментами та засобами першої необхідності на блокпості у Василівці.

"За останні шість місяців рашисти не привезли до нашої лікарні жодної коробки з медикаментами для хоріонічних, гемодіалізних, інсулінових хворих. На сьогодні ми ще маємо запас на декілька тижнів, але якщо нам не вдасться доставляти ці вантажі, то хронічні хворі просто почнуть помирати", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у п'ятницю.

Федоров наголосив, що вже четвертий день немає можливості доставити на тимчасово окуповані території Запорізької області гуманітарний вантаж у вигляді медикаментів та засобів першої необхідності для таких хворих, оскільки російські окупанти не пропускають жодного вантажу на блокпості у Василівці.