Прокуратура порушила справу за фактом можливого незаконного збагачення народного депутата

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народного депутата України, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції", - йдеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, на початку березня дружина народного депутата України перемістила через митний кордон України $500 тис. та EUR97 тис. За офіційним курсом Національного банку України – це понад 17 млн 845 тис. грн.

"Згідно із щорічною декларацією за 2020 рік, сукупний задекларований розмір коштів, які належать родині народного депутата України, становив 335 тис. грн, $10 тис. та EUR15 тис. Таким чином, різниця між офіційно задекларованими грошовими коштами та заощадженнями, вивезеними за кордон його дружиною, за попередніми підрахунками, перевищує 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - понад 8 млн грн", - зазначено в повідомленні.

У НАЗК уточнюють, що зібрані матеріали агентство передало до Офісу генпрокурора.

"На цій підставі Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за ст. 368-5 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення", - інформують у НАЗК.

Проведення досудового розслідування кримінального провадження за цим фактом доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

У повідомленні НАЗК не зазначено ім'я народного депутата.