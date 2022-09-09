На Дніпропетровщині ніч пройшла відносно спокійно, окупанти одного разу обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали

На Дніпропетровщині ніч із четверга на п'ятницю пройшла відносно спокійно, російські окупанти одного разу обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою та одним обстрілом. Російські окупаційні війська ще раз накрили вогнем Нікопольський район. Направили на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі вранці у п'ятницю.

За його словами, зруйновано дачні будинки та господарські споруди. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

В інших районах області вночі обійшлося без ворожих атак і цієї хвилини спокійно.