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07:53 09.09.2022

На Харківщині 52-річний чоловік зарізав співробітницю банку, правоохоронці затримала зловмисника

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На Харківщині 52-річний чоловік зарізав співробітницю банку, правоохоронці затримала зловмисника

На Харківщині 52-річний чоловік зарізав співробітницю банку, правоохоронці затримали зловмисника, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

"8 вересня близько 15:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від очевидців події про те, що у селищі Кегичівка невідомий чоловік зарізав співробітницю банку. При виїзді на місце події правоохоронці застали у відділенні банку 52-річного чоловіка, у якого руки та одяг були у крові, а серед відділення установи на підлозі знаходилося тіло жінки", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що загиблою виявилася 31-річна мешканка селища Слобожанське Красноградського району. Жінка консультувала зловмисника щодо коштів на його особистому рахунку. Потім на ґрунті конфлікту чоловік кілька разів ударив жінку ножем.

Слідчі вилучили можливу зброю скоєння злочину — ніж і направили на експертизу.

Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому у вигляді тримання під вартою.

 

 

 

Теги: #банк #убивство #харківська_область

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