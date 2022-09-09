Події

07:50 09.09.2022

Харківські рятувальники за добу здійснили 32 виїзди, з яких 15 – на ліквідацію пожеж через обстріли окупантів

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Харківські рятувальники здійснили за добу 32 виїзди, з яких 15 – на ліквідацію пожеж унаслідок обстрілів окупантів, повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Зокрема, за добу з 8 до 9 вересня рятувальники здійснили 32 оперативні виїзди, з яких на ліквідацію пожеж - 15, у т.ч. спричинених військовими діями – 7, 5 – аварійно-рятувальні роботи, 8 – для надання допомоги населенню та комунальникам, 4 – інші виїзди.

За інформацією ДСНС, унаслідок чергових нічних обстрілів ракетами російських окупантів Салтівського району Харкова вражені адмінбудівля, заклад харчування у Харківському районі та нежитлова будівля у Чугуївському районі області.

А під час однієї з подій у Салтівському районі виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі, яка зазнала серйозних руйнувань. Площа пожежі становила близько 100 кв.м. До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 64 фахівці особового складу ДСНС.

Крім того, за добу піротехніки ДСНС ліквідували 51 ворожий вибухонебезпечний предмет.

 

 

 

Теги: #харків #робота #дснс

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