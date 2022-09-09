Події

06:54 09.09.2022

Окупанти обстрілюють із РСЗВ Харків, внаслідок обстрілу Чугуївського району загинула жінка

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Окупанти обстрілюють із РСЗВ Харків, внаслідок обстрілу Чугуївського району загинула жінка

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків та область, внаслідок останнього обстрілу у Чугуївському районі загинула мирна мешканка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини! У Харкові завдають ударів із реактивних систем залпового вогню, зафіксовано влучання в Салтівському районі. Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу одна жінка загинула", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"До уваги жителів: максимально перебувайте в укриттях! Росіяни поплатяться і вже відповідають за тероризм щодо харків'ян", - додав він.

 

Теги: #терор #харківщина #окупанти

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