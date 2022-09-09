Постачання Україною агропродукції в рамках зернової ініціативи гарантують продовольчу безпеку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що постачання агропродукції з України гарантує глобальну продовольчу безпеку.

"Лише сьогодні з наших портів вийшли чотири судна з агропродукцією для азійських країн. У цей час на розвантаження до порту Судану заходять понад 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Вчора вийшов балкер із пшеницею для Кенії - понад 50 тисяч тонн. Наразі в Одесі завантажуються судна Лівану та Лівії. У порту "Південний" очікує завантаження судно, що прямує до Індії... Тобто географія українського аграрного експорту морем дуже широка", - сказав він у відеозверненні в четвер увечері.

"Буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню стосовно неї. Україна постачає агропродукцію споживачам із різних континентів. І саме наше постачання гарантує продовольчу безпеку на глобальному рівні", - наголосив він.