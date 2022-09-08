Події

22:12 08.09.2022

У Великій Британії очікуються як мінімум десять днів жалоби у зв'язку зі смертю Єлизавети II

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У Великій Британії очікуються як мінімум десять днів жалоби у зв'язку зі смертю Єлизавети II

У Великій Британії очікується як мінімум 10 днів жалоби у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II, після чого відбудеться її похорон, на цей час, швидше за все, будуть скасовані великі спортивні та урядові заходи, повідомляють у четвер англійські ЗМІ.

Тіло Єлизавети буде перевезено до Единбурзького собору, а пізніше - до Букінгемського палацу. Через п'ять днів після цього його перевезуть у Вестмінстер-Хол. Похорон королеви, як зазначають ЗМІ, очікується у Вестмінстерському абатстві через 10 днів після її смерті.

Смерть Єлизавети II означає, що її старший син, спадкоємець Чарльз у віці 73 років автоматично стає новим королем Великої Британії, а його дружина Камілла - королевою.

"Смерть моєї дорогої матері, Її Величності Королеви, - момент великого смутку для мене і всіх членів нашої родини. Ми глибоко сумуємо про відхід коханого монарха і коханої матері", - йдеться в офіційній заяві нового короля Великої Британії.

Як очікується, у п'ятницю відбудеться низка церемоніальних заходів, які офіційно відзначають сходження на престол нового короля. Традиційно після смерті монарха збирається Рада Престолонаслідування, щоб вирішити організаційні питання.

Крім того, у Кларенс-хаус - резиденції британської королівської родини - у четвер увечері підтвердили, що король правитиме під ім'ям Карл III.

Поки що невідомо, коли пройде церемонія коронації. Королева Єлизавета II була коронована більше ніж за рік після смерті батька.

Також очікується, що великі спортивні заходи, такі як футбольні і крикетні матчі будуть скасовані. Вже у сьогоднішньому матчі Ліги Європи, в якому англійський "Арсенал" зустрівся зі швейцарським "Цюріхом", перед початком другого тайму провели хвилину мовчання.

Британські ЗМІ передають, що, найімовірніше, влада країни упродовж десяти днів не проводитиме жодних нетермінових заходів, не пов'язаних зі смертю королевию

 

 

Теги: #королева #британія #прощання

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