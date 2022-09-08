К. Тимошенко: Початкове завдання від президента – відремонтувати житло у деокупованих населених пунктах

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що первинне завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським перед представниками влади, це ремонт та відновлення житла у деокупованих населених пунктах.

Як повідомляє пресслужба глави держави, відповідну заяву Тимошенко зробив під час робочої поїздки по Харківській області, під час якої заступник голови ОП оглянув фортифікаційні укріплення на лінії оборони, а також ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд і відновлення пошкоджених у результаті російської агресії об'єктів критичної інфраструктури у селищі Рогань.

Зазначається, що у селищі насамперед було профінансовано ремонт котельні, ліцею, дитячого садка, амбулаторії, адміністративної будівлі та двох багатоповерхівок.

"Початкове завдання від президента – відремонтувати у деокупованих населених пунктах житло. А саме: відновити вікна, дахи у тих приміщеннях, де це можна зробити швидко, щоб люди могли повернутися до свого приватного будинку чи до своєї квартири", – зазначив він.

Крім того, Тимошенко також відвідав ліцей №47 у Харкові, куди на початку липня влучили дві ракети росіян.

"Будівля навчального закладу майже повністю знищена і потребує відновлення з нуля. Упродовж 30 років ліцей входить до п'ятірки найкращих закладів області, а останні п'ять років посідає почесне місце серед ста найкращих шкіл України. За результатами минулого навчального року 20 випускників ліцею набрали 200 балів за підсумками ЗНО, шестеро стали медалістами", - наголошують у ОП.

Там додають, що заступник голови Офісу президента загалом "позитивно оцінив ситуацію в Харкові та на деокупованих територіях області щодо динаміки оперативного відновлення пошкоджених ворогом інфраструктурних об'єктів життєзабезпечення".