Події

20:11 08.09.2022

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє пресслужба глави держави.

Під час засідання учасники розглянули активні дії сил оборони щодо звільнення територій України, що тимчасово окуповані Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання.

Також було проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів і визначено актуальні потреби війська.

Участь у зустрічі взяли міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов і командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

 

 

Теги: #президент #ставка

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