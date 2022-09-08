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17:18 08.09.2022

Зеленський назвав візит Блінкена важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території

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Зеленський назвав візит Блінкена важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що візит його команди є важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території.

"Візит вашої команди - для нас важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є на сьогодні серед держав світу, підтримки України у війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю, у війні з агресором РФ. Ми вдячні за цей сигнал, за велику підтримку, яку ви надаєте щодня", - сказав Зеленський.

"Це дуже важливі сигнали, що США з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території", - додав він.

Глава держави також передав слова подяки за підтримку президенту США Джозефу Байдену, всій Адміністрації президента США та представникам американського Конгресу.

Теги: #блінкен #зеленський

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