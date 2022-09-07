Кабмін передбачив створення та функціонування у школах класів безпеки

Кабінет Міністрів України вніс зміни до плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік та передбачив у ньому створення та забезпечення функціонування класів безпеки у закладах освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Такі класи нададуть можливість формувати в учнів здоров’язбережувальні компетентності, забезпечать знання правил пожежної безпеки, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі надзвичайних ситуацій, надання медичної допомоги.