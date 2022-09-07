Події

17:57 07.09.2022

Кабмін передбачив створення та функціонування у школах класів безпеки

1 хв читати
Кабмін передбачив створення та функціонування у школах класів безпеки

Кабінет Міністрів України вніс зміни до плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік та передбачив у ньому створення та забезпечення функціонування класів безпеки у закладах освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Такі класи нададуть можливість формувати в учнів здоров’язбережувальні компетентності, забезпечать знання правил пожежної безпеки, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі надзвичайних ситуацій, надання медичної допомоги.

 

Теги: #безпека #школи #класи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 06.09.2022
Відкриття понад 3 тис. шкіл очікується до 15 вересня – заступник голови ОП Тимошенко

Відкриття понад 3 тис. шкіл очікується до 15 вересня – заступник голови ОП Тимошенко

14:12 01.09.2022
На Харківщині 1/5 шкіл опинилась на тимчасово окупованих територіях, у решті навчатимуться дистанційно

На Харківщині 1/5 шкіл опинилась на тимчасово окупованих територіях, у решті навчатимуться дистанційно

10:47 01.09.2022
З 12,9 тис. шкіл 3,5 тис. працюватимуть офлайн, 4,5 тис. - у змішаному режимі, решта - онлайн

З 12,9 тис. шкіл 3,5 тис. працюватимуть офлайн, 4,5 тис. - у змішаному режимі, решта - онлайн

10:12 01.09.2022
Російські війська пошкодили 2,4 тис. навчальних закладів із 24 лютого, з них 270 зруйновано повністю - МОН

Російські війська пошкодили 2,4 тис. навчальних закладів із 24 лютого, з них 270 зруйновано повністю - МОН

14:46 31.08.2022
Освітній омбудсмен закликав телеканали не показувати в сюжетах школи з метою безпеки

Освітній омбудсмен закликав телеканали не показувати в сюжетах школи з метою безпеки

19:53 30.08.2022
На Харківщині окупанти погрозами змушують батьків приводити дітей до школи

На Харківщині окупанти погрозами змушують батьків приводити дітей до школи

07:17 28.08.2022
Перші 17 фахівців з безпеки розпочинають свою роботу у громадах України

Перші 17 фахівців з безпеки розпочинають свою роботу у громадах України

17:12 25.08.2022
Більше ніж половина шкіл в Україні готові до офлайн-навчання - перший заступник глави МВС Єнін

Більше ніж половина шкіл в Україні готові до офлайн-навчання - перший заступник глави МВС Єнін

16:50 25.08.2022
Захисні споруди мають 59% шкіл - Шкарлет

Захисні споруди мають 59% шкіл - Шкарлет

13:42 23.08.2022
СБУ закликає українців бути особливо пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій у святкові дні

СБУ закликає українців бути особливо пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій у святкові дні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом

Окупанти обстріляли Оріхівський район із РСЗВ "Град", троє осіб загинули, п'ятьох поранено

Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

Енергодар вкотре позбавлений електропостачання через обстріли, співробітники комунальних служб не встигають відновлювати інфраструктуру

Українські десантники збили два російські штурмовики Су-25

ОСТАННЄ

Верещук очолила координаційний штаб з питань деокупованих територій

Зеленський обговорив плани посилення оборонних можливостей України із канцлером ФРН Шольцом

Окупанти обстріляли Оріхівський район із РСЗВ "Град", троє осіб загинули, п'ятьох поранено

Порошенко про звіт МАГАТЕ: РФ має вивести війська із ЗАЕС, станція має повернутися під контроль України

Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

Раді пропонують законодавчо визначити статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму

Рада оборони Чернігівської області запровадила обов'язкове погодження всіх масових заходів з органами влади

Через збройну агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни

Енергодар вкотре позбавлений електропостачання через обстріли, співробітники комунальних служб не встигають відновлювати інфраструктуру

Українські десантники збили два російські штурмовики Су-25

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА