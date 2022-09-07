Події

12:29 07.09.2022

Рятувальники локалізували пожежу на підприємстві в Борисполі – ДСНС

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Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу на підприємстві в Борисполі Київської області, яка розпочалася вранці в середу, повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 вересня о 08:55 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу на одному з підприємств. Об 11:52 пожежу локалізовано", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що до гасіння залучено 94 людини особового складу та 24 одиниці техніки. Також додатково задіяний спеціальний робот для гасіння пожеж Alpho Wolf, який дає змогу гасити складні пожежі у важкодоступних місцях.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

 

Теги: #бориспіль #дснс

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