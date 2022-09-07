Події

07:11 07.09.2022

Окупанти завдали удару по Немишлянському району Харкова, горять авто та виробнича будівля

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Окупанти завдали удару по Немишлянському району Харкова, горять авто та виробнича будівля

У ніч проти середи ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову, інформації про жертв і постраждалих наразі немає, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти в Немишлянському районі. За попередньою інформацією там горять кілька авто та виробнича будівля. Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв або постраждалих на цю хвилину інформації немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #удар #харків

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