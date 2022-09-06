Україна вимагала, вимагає і вимагатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму

Українська влада продовжуватиме наполягати на необхідності визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вимагали, вимагаємо і вимагатимемо визнання Росії державою-спонсором тероризму. І те, що зараз адміністрація Байдена не готова прийняти це рішення, не означає, що воно ніколи не може бути прийняте. Ми будемо працювати над тим, щоб Росію визнали тим, ким вона насправді є", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, від 24 лютого українська дипломатія "вже неодноразово, і не лише у відносинах із США, проходила цей процес, коли партнери спочатку відповідали "ні", але потім рішення нарешті ухвалювалося".

"Це стосувалося і надання тієї чи іншої зброї, запровадження тих чи інших санкцій. Тому я впевнений, що робота з Америкою на цьому напряму продовжиться", - наголосив міністр.

При цьому він подякував США за все, що вони "зробили і продовжують робити для України", а також наголосив на лідерстві президента Байдена в процесі надання допомоги Києву.

"Однак у цьому конкретному питанні ми не відступимо і надалі наполягатимемо на своєму, оскільки це дійсно буде правильним рішенням", - підсумував він.

Раніше представник Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що президент США Джо Байден не вважає за хорошу ідею внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, і це його остаточне слово.

Наразі державами-спонсорами тероризму в США оголошено Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.