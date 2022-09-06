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14:50 06.09.2022

Зеленський про ранкові ракетні удари по Харкову та Кривому Рогу: За кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання

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Зеленський про ранкові ракетні удари по Харкову та Кривому Рогу: За кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на російських окупантів чекає відплата і справедливе покарання за кожен ракетний удар по українських містах.

"Чергові ракетні удари країни-агресора по українських містах. Уранці в Харкові зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста і пошкоджено адміністративну будівлю. У Кривому Розі сталася пожежа на нафтобазі. За кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зеленський наголосив, що нікому з причетних до обстрілу російських військових не вдасться сховатися. "А ми й далі крок за кроком звільнятимемо нашу українську землю. Нас неможливо зламати", - наголосив президент.

Як повідомлялося, уранці 6 вересня російська армія вдарила по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. У результаті на місцевій нафтобазі розпочалася пожежа.

Крім того, вранці у вівторок російські окупаційні війська обстріляли Харків, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок у центрі міста.

 

Теги: #війна #зеленський

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