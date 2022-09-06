Події

12:14 06.09.2022

Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Тіла 25 українських захисників повернуто в рамках чергової операції, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Теги: #тіла #мінреінтеграції

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