Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Тіла 25 українських захисників повернуто в рамках чергової операції, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.